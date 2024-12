La dedica della Fiorentina a Bove | Non volevi la maglia eccoti lo striscione | ti aspettiamo FOTO

Leggi su Sportface.it

Prima del derby di Coppa Italia con l’Empoli stasera al Franchi, valido per gli ottavi di finale, laha ovviamente speso tanti pensieri per Edoardo, il centrocampista viola ricoverato in ospedale da domenica, quando è stato colto da malore in campo. I compagni di squadra si sono riuniti in mezzo al campo, insieme a tutto lo staff medico, e hanno srotolato un lenzuolo con su scritto ‘Nonlalo, Edo ti’. Mentre i tifosiFiesole, con migliaia di cartoncini, hanno composto il numero 4, come laindossata finora dal giocatore, fra gli applausi di tutto il pubblico presente. Secondo le indiscrezioni, infatti,aveva chiesto di non indossare maglie con scritte speciali. I compagni lo hanno accontentato a modo loro. La: “Nonlalo: ti” () SportFace.