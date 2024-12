Cultweb.it - La bussola d’oro, come finisce la pellicola fantasy del 2007 con Nicole Kidman

Lasi conclude con Lyra Belacqua, Roger Parslow, Lee Scoresby, la strega Serafina Pekkala e l’orso Iorek Byrnison pronti a partire verso il nord in cerca di Lord Asriel.Il Magisterium è una potente organizzazione occulta che domina su un mondo parallelo, dove ogni persona è in possesso di un animale guida chiamato daimon. Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) è un’orfana che vive insieme al proprio daimon Pantalaimon nel Jordan Collage di Oxford. Insieme a suo zio Lord Asriel (Daniel Craig), la giovane scopre l’esistenza della Polvere, una particella naturale in possesso dello stesso Magisterium.Prima che il ricco scienziato possa raccontare la scoperta ad altri accademici, viene salvato da un tentativo di avvelenamento dalla stessa ragazzina. In seguito alla partenza di Asriel per il Polo Nord, Lyra viene affidata alla ricca e potente Marisa Coulter (), una collaboratrice della stessa organizzazione occulta.