Juve Giuntoli e il posto in Champions Cobolli Gigli critico | Da tifoso non sarei soddisfatto

Torino, 4 dicembre 2024 – Unada Scudetto oppure no? Unache lotta per lo Scudetto o per i classici ‘primi quattro posti’? Oggi la società non si sbilancia e al Galà del Calcio il football director Cristianoha abbassato il livello delle aspettative, tornando sulle dichiarazioni degli ultimi anni: obiettivo unin. Frasi che non sono piaciute a tutti, perché i tifosi si aspettano unain corsa per i trofei e non ‘solo’ per una qualificazione europea, ma si sa che in certi casi il ruolo di un dirigente è quello di mantenere prudenza, non alzare il livello dell’asticella creando ulteriore pressione a un gruppo che sta lavorando con tante assenze e difficoltà. Insomma, non ci si sbilancia in attesa della primavera, dove il posizionamento di classifica dirà a cosa può competere la squadra di Motta.