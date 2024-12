Ilgiorno.it - I mandanti e l’esecutore olandese. Lo scherno per il dolore dei parenti: "Tutta questa gente a piangere..."

Un piano premeditato. Probabilmente già a fine luglio, quando i due presuntimateriale si sono incontrati in un locale di Chinatown. Un mese e mezzo dopo, il 12 settembre, è andato in scena il raid mortale: quasi certamente l’incendiario Washi Laroo, fermato dai carabinieri a Middelburg in Olanda, non sapeva che nello showroom di via Cantoni ci fossero ancora il ventiquattrenne Pan An e i fratelli Liu Yinjie e Dong Yindan, ma il rogo che ha appiccato si è rivelato fatale per i tre giovani cinesi. Stanto a quanto ricostruito dall’inchiesta, la prima volta Laroo è arrivato il 24 luglio al terminal di Lampugnano a bordo di un Flixbus partito da Eindhoven e si è spostato in un albergo di viale Corsica, dove ha soggiornato fino al 28 luglio. Il giorno in cui avrebbe visto i cinesi Yijie Yao e Bing Zhou, che, secondo gli accertamenti investigativi, l’avrebbero assoldato per intimidire i genitori del titolare dello showroom e dar fuoco al capannone.