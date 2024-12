Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso confessa cos’è successo (davvero) tra lui e Mariavittoria sotto le coperte poi scoppia in lacrime

Leggi su Isaechia.it

Nella Casa delFranchi ha vissuto un momento di sconforto dopo aver visto un cambiamento inMinghetti.La dottoressa in medicina estetica, tornata nel loft dopo dieci giorni in Tugurio, sembra aver messo in discussione i suoi sentimenti per l’idraulico. Poche ore fa, imbarazzata, ha confidato a Javier Martinez ed Amanda Lecciso di aver instaurato una particolare complicità con Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna, mentre entrambi erano reclusi in Tugurio. “Diciamo che sono uscita dal Tugurio.c’ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy.Ho comunque confusione . Mi è mancato tantissimo ma si è aggiunto un tassello“, le sue parole (QUI la conversazione completa).In effetti, l’intesa tra la romana e il napoletano non è passata inosservata ad inquilini e telespettatori: i due, infatti, hanno anche iniziato a ritagliarsi momenti da soli comunicando in codice.