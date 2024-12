Ilrestodelcarlino.it - Disabilità, corso per futuri manager

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Venerdì 6 dicembre, presso il laboratorio digitale ‘381 Lab’, si terrà undi formazione dal titolo ‘Diversity e Disability Management: principi e opportunità per le imprese’. Attraverso questo persi vuole favorire l’integrazione e l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate come opportunità di crescita ed innovazione sociale. L’evento è gratuito, avrà la durata di 6 ore, dalle 9 alle 15, con docente Valeria Frisio dell’Università di Bologna, presso il ‘381 Lab’, in via del Cavone, 7 a Vecchiazzano, ed è rivolto ad imprenditori, responsabili risorse umane, responsabili qualità ambiente sicurezza e responsabilità sociale, professionisti ed esperti che gestiscono il processo di inserimento lavorativo nelle organizzazioni e che vogliono acquisire maggiori competenze per svolgere in maniera efficace il proprio ruolo.