Zonawrestling.net - Darby Allin: “Le chop di Gunther sono al secondo posto, ecco chi le tira più forte”

Leggi su Zonawrestling.net

Già da molto prima del suo arrivo in WWE, conosciuto come Walter, era famoso per i suoi colpi duri, in particolare le sue, che facevano stramazzare gli avversari al suolo.Data la sua pluriennale carriera molte delle top stars delle più svariate compagnie di oggifinite sotto le sue mani e una in particolare ha voluto raccontare la sua personale opinione.“, al primoc’è.”Il wrestler AEWparlando a KQ2 ha rivelato che conosce bene ledi, ma c’è un suo collega e rivale in AEW chelui lepiù:“Le persone mi chiedono quale sia lapeggiore che abbia mai ricevuto in tutti questi anni di wrestling. Devo dire che le sue (dialma quelle di Brody Kingassolutamente al primo.