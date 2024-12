Lettera43.it - Campari, Simon Hunt è il nuovo amministratore delegato

, figura di spicco nel settore degli spirit, è stato scelto comediGroup, dopo le dimissioni di Matteo Fantacchiotti nel settembre 2024. Con oltre 30 anni di esperienza internazionale, in particolare negli Stati Uniti,ha ricoperto ruoli di alto livello in aziende come William Grant & Sons, dove è stato ceo dal 2016 al 2020. Nel 2022 ha guidato Catalyst Spirits, un incubatore di marchi di alto livello.subentrerà ai co-ceo ad interim Paolo Marchesini, chef financial and operating officer, e Fabio Di Fede, chief legal and m&a officer, con l’assemblea generale per la sua nomina prevista il 15 gennaio.Il presidente diLuca Garavoglia: «sarà fondamentale per guidarci nella prossima fase di crescita»«Sono onorato ed entusiasta di cogliere questa straordinaria opportunità», ha dichiarato, «e non vedo l’ora di collaborare con un leadership team di talento quale quello diGroup e con tutta l’organizzazione per continuare a consolidare l’eredità e i successi degli ultimi decenni, elevando il potenziale e l’ambizione di crescita del gruppo a livelli ancora più elevati».