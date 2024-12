Liberoquotidiano.it - Bari: Gdf sequestra 25 milioni di articoli da fumo importati illecitamente

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - Il controllo a un camion proveniente dalla Grecia ha portato la Guardia di Finanza are oltre 25di prodotti accessori ai tabacchi dadi contrabbando. La documentazione di accompagnamento esibita dall'autista, all'atto del controllo, attestava il trasporto di merce varia avente destinazione finale una società nel napoletano. Ma il carico era costituito da diversi bancali di cartine da tabacco e filtri.Gli approfondimenti esperiti hanno permesso di sottoporre a sequestro circa 6di cartine dae oltre 19di filtri poichéin territorio nazionale in contrabbando e destinati a società sprovvista di una regolare concessione per la rivendita degli stessi, per un totale di diritti evasi di oltre 111.000 euro.Inoltre, a seguito della segnalazione inviata al Reparto del Corpo competente nei confronti della società importatrice, nei giorni successivi sono stati eseguiti ulteriori controlli presso i depositi dell'azienda che hanno permesso il rinvenimento e l'ulteriore sequestro di oltre 21di prodotti accessori ai tabacchi dadi contrabbando, con la contestazione di 93.