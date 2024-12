Ilfattoquotidiano.it - Axl Rose dei Guns N’ Roses accusato di violenza sessuale: “Nego tutto e ho trovato un accordo economico con chi mi ha denunciato per chiuderla qui”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si chiude con unla causa percontro AxldeiN’s. Come riporta la rivista Rolling Stone America il frontman della band e la sua accusatrice l’ex modella, Sheila Kennedy, si sono venuti incontro e naturalmente i dettagli e le clausole delle carte firmate rimangono top secret. L’unica cosa che si sa è che nel futuro non si potrà più tornare sui fatti incriminati.La causa era legata a fatti risalenti al 1989, quando Sheila sarebbe stata aggredita e violentata dall’artista in una stanza d’hotel a Manhattan. Axlsi è sempre dichiarato innocente: “Come ho detto sin dall’inizio,le accuse. Non c’è stata alcuna aggressione. L’avvocatessa ha aggiunto: “Lui ha sofferto molto a causa di questa causa legale e sono lieta che ora possa andare avanti con la sua vita.