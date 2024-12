Tvpertutti.it - Affari tuoi, la casertana Erika ama il rischio ma riesce a fermarsi prima del precipizio

Quella del 4 dicembre diè stata una puntata piuttostosa, soprattutto per. La concorrente ha partecipato al game show di mamma Rai insieme al marito, la cui storia d'amore ha lasciato stupito Stefano De Martino per via di una rara particolarità. Ad ogni modo, la concorrente è andata vicino al colpaccio di sbancare il programma. Tiro dopo tiro, la giovane si è vista sventolare sotto il naso assegni con cifre importanti. Alla fine ha compiuto una mossa inaspettata.Codice biglietto Lotteria Italia del 4 dicembre 2024Come di consueto, Stefano De Martino ha annunciato il codice del tagliando della Lotteria Italia estratto in questa giornata. Il fortunato vincitore dei 10 mila euro è colui o colei che possiede il codice AA06765, venduto online.viene da Marcianise, in provincia di Caserta.