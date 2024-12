Iodonna.it - «Un sogno di famiglia che diventa realtà», ha detto l'attrice di "Scandal"

Roma, 3 dic. (askanews) – L’statunitense Kerry Washington, vincitrice di un Emmy, svela la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Accanto a lei l’attore Tyler Perry e la regista Shonda Rhimes, ma anche il CEO di Netflix Ted Sarandos con la moglie Nicole Avant. Leggi anche › Kerry Washington è il tocco di classe della settimana “Spero che le persone con cui ho condiviso questo viaggio, quando vedranno questa stella, sentiranno che appartiene anche a loro”, hal’, nota per il ruolo di Olivia Pope nella serie televisiva “”. “Essere qui oggi nella vita reale e avere la mia stella, e non solo io che faccio finta, è come se ildella miasse”, ha aggiunto la star 47enne.