Tre ko su tre con quell’arbitro perdiamo sempre

La Maceratese sbanca Villa San Filippo di Monte San Giusto e abbozza un tentativo di fuga. Riguardo alle nostre provinciali, a parte l’Urbino alla terza vittoria consecutiva, per le altre tre è stata una giornata no. Urbino. Il successo del team ducale con il Matelica è commentato dal dg Ivan Santi: "Una vittoria più ampia di quanto dica il risultato. Dopo i primi 15 minuti di studio abbiamo preso in mano la partita facendo una delle più belle prestazioni della stagione. Tre vittorie consecutive possono significare che la squadra abbia trovato i giusti meccanismi chiesti dal mister ma ora arriva il difficile ovvero mantenersi su questi livelli considerato che all’orizzonte ci sono due match per chiudere il girone di andata davvero tosti contro il Tolentino e il K- Sport. Voglio dare risalto alla prova magistrale di Alessandro Mari classe 2006 prodotto del vivaio gialloblù".