Torna la ’Cioccovisciola’ a Pergola. Debutto con la pista di ghiaccio

Da sabato prossimo, quando si aprirà l’edizione 2024 della ‘Cioccovisciola’ di(in calendario per il 7 e l’8 dicembre), per la prima volta, nella città dei Bronzi ci sarà anche ladi, allestita in piazza Ginevri, quella di fronte al palazzo comunale, che nei mesi scorsi ha fatto discutere per la decisione temporanea assunta dal Comune di ripristinarvi il parcheggio delle auto. Tradizioni, cioccolateria e pasticceria di qualità, mercatini, idee regalo, artisti, musica e animazione sono il menù della kermesse. Nella splendida cornice del centro storico, tra il grande albero e il presepe artistico, note natalizie, spettacoli, masterclass e show coocking a cura dei maestri cioccolatieri e tanto altro. E a rendere l’atmosfera ancora più affascinante, ci sarà, come detto, ladiin piazza Ginevri, che rimarrà allestita per tutto il periodo delle feste.