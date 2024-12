Movieplayer.it - The Brutalist è il Miglior Film del 2024 secondo i critici di New York

Il NewCritics Circle ha scelto The, diretto da Brady Corbet, comedel, premiando anche il protagonista Adrien Brody. Per i membri del NewCritics Circle, che hanno deliberato in circa tre ore, è The, diretto dal regista Brady Corbet, ildel. Il lungometraggio, che dura oltre tre ore, è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia nel mese di settembre. I riconoscimenti affidati dal Circolo deidi NY Idi Newhanno inoltre premiato Adrien Brody, star proprio di The, comeAttore per la sua parte dell'architetto László Tóth neldi Corbet. RaMell Ross ha invece conquistato il riconoscimento comeRegista .