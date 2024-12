Amica.it - Sanremo 2025: da Joan Thiele a Lucio Corsi, chi sono i big “meno famosi”

Leggi su Amica.it

Scorrendo i nomi dei 30 Big selezionati da Carlo Conti perimmediatamente saltati all’occhio alcuni cantanti meno noti al pubblico mainstream, ma a pieno diritto nella categoria dei famosi., Sarah Toscano e Serena Brancale. GUARDA LE FOTO2024: i look sul palco dell’Ariston, i Big meno famosi, 33 anni, di Desenzano del Garda, ha vissuto in Colombia, Canada, Caraibi e Inghilterra. Nel 2023 ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale con Proiettili, colonnara del film con Elodie Ti mangio il cuore., classe 1993, cantautore e musicista indipendente, ha fatto dei testi poetici e raffinati il suo marchio di fabbrica.