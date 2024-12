Ilnapolista.it - Mondiale per Club, l’Arabia Saudita potrebbe finanziare Dazn per acquistare i diritti tv e aiutare così la Fifa (Times)

Ormai manca poco all’inizio delperorganizzato dalla. Giovedì ci saranno i sorteggi a Miami ma, come segnala il“coprire i costi di organizzazione del torneo e fornire aipagamenti minimi di partecipazione più bonus di prestazione si è rivelata una difficile sfida per la“.“Tuttavia, i verbali dell’ultima riunione del consiglio dellarivelano che Infantino, definito dallail «presidente fondatore» della Coppa del Mondo per, ha promesso ai membri che il torneo sarà «autosufficiente»“.Leggi anche: Infantino vorrebbe che ilperfosse la Coppa Infantinorisolvere il problema di Infantino suitv delper«L’obiettivo dell’amministrazioneera di rendere la Coppa del Mondo perautosostenibile e di ridistribuire i ricavi generati dalla competizione, senza la necessità di ricorrere alle riserve della», si legge nel verbale.