Mariotto | Nessuna fuga da Ballando Ho salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo

La sua ‘’ dacon le Stelle è stata uno dei colpi di scena principali, sabato scorso,decima puntata del talent show condotto di Milly Carlucci. Adesso, a giorni di distanza, è proprio Guillermoa spiegare per quale motivo ha lasciato all’improvviso la giuria.dacon le Stelle, ho solounadi, che, e il lavoro di 6 mesispiega lo stilista ad AdnKronos, confermando le voci secondo le quali è dovuto correre, nel bel mezzopuntata, allaGattinoni per sostituire all’improvviso la première (la sarta principale)casata di moda. Per via di un malore, la donna è stata infatti trasportata con urgenza in ospedale.si è quindi recato alladi via Toscana con il fine di supervisionare gli abiti di un’importantissima commessa legata ad un matrimonio in Arabia Saudita.