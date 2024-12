Ilfattoquotidiano.it - Il lupo non è più “specie rigorosamente protetta”, la Convenzione di Berna apre alla caccia: esultano destra e agricoltori

Ilnon è più una “”. Il temuto voto del Comitato permanente delladi, organo del Consiglio d’Europa, è arrivato, dando seguito di fatto a quanto aveva chiesto l’Unione europea a settembre, cioè di abbassare il livello di protezione del mammifero. La decisione va nella direzione del corso intrso dnuova Commissione, che guarda sempre più ae sempre menotutela della biodiversità. Non è un caso che a esultare, dopo la decisione delladi, siano state Ursula von der Leyen e la. E, naturalmente, itori.Il cambiamento di status entrerà in vigore tra tre mesi soltanto se i 17 Paesi che hanno ratificato la proposta non si opporranno. E il che, com’è ovvio, è abbastanza improbabile che accada. Successivamente andrà modificata la Direttiva Habitat, e solo dopo ogni Stato membro potrà cambiare le proprie leggi nazionali.