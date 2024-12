Panorama.it - Il calcio italiano sotto attacco cyber

Leggi su Panorama.it

Siamo di fronte a un colpo al cuore della nazione perché, quando la vittima di unransomware è una squadra didi Serie A, nessuno resta indifferente. Dopo la mamma, ilè l’unico vero grande amore di noi italiani e la proditoria aggressione ai sistemi del Bologna non ha lasciato indifferente nessuno. In effetti i siti web di tutta la stampa nazionale hanno dato ampio spazio alla notizia e anche quella internazionale, complice la presenza del club in Champions League, non ha mancato di riportare la notizia. Il fatto è senza dubbio grave, ma non meno di altri che passano sistematicamentesilenzio o quasi. A tal proposito, negli stessi giorni dell’al Bologna, cadevai colpi dei criminali la SNATT, società leader nella logistica dei capi di abbigliamento curiosamente con sede a Reggio Emilia.