Tutto.tv - Grande Fratello 18, sedicesima puntata: nuovi ingressi, sorprese e preferito

Dicembre si è aperto per ilcon la, un nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che si è rivelato ricco di grandi novità. Dopo i tentativi di spostamento nei palinsesti del sabato, i dati di share hanno convinto la produzione a risollevare gli animi.tra le mura più spiate d’Italia hanno portato giàfermento, ma anche per gli altri gieffini non sono mancate emozioni al cardiopalma. Tra i durissimi faccia a faccia e le reunion nella casa, scopriamo il riassunto dei momenti più importanti della serata. GF 18,: Shaila VS Helena, Helena VS LorenzoTra i temi portanti di questa edizione continua ad esserci il rapporto intricato tra Helena, Shaila e Lorenzo. Le due donne non riescono a trovare un punto d’incontro e litigano costantemente, tanto da spingere conduttore e coinquilini a sbottare.