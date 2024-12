Secoloditalia.it - Giubileo, il diktat dei virologi: mascherine ai pellegrini. E citano il caso del virus della Mecca

Leggi su Secoloditalia.it

“Non sappiamo quali varianti Covid entreranno in Italia attraverso milioni diin arrivo da tutto il mondo per il: per evitare una ripresa delsicuramente occorrerà tornare ad indossare le, soprattutto nel periodo più freddo, così come lavare spesso le mani e vaccinare contro Covid, influenza e pneumococco i soggetti più fragili, tra cui anziani, malati cronici, cardiopatici e con patologie respiratorie”. Così all’Adnkronos Salute Furio Colivicchi, vicepresidenteFism, la Federazione delle società medico-scientifiche italiane, a margine dell’incontro ‘Ripensare le cronicità: l’impatto dell’innovazione per un Ssn sostenibile’, promosso da The European House Ambrosetti a Roma.“Per iloccorre indossare di nuovo le”“Occorre capire se bisogna riprendere una campagna vaccinale, almeno per il personale sanitario.