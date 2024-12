Ilgiorno.it - Flessibile apre il forziere. Bottino da 20mila euro

GARLASCO Ladri ancora in azione in Lomellina. Gioielli d’oro perè il riccodi un furto in un’abitazione di Garlasco, in via don Giuseppe Gennaro. In questo caso i ladri sono entrati in azione domenica, mentre i padroni di casa erano usciti solo per un’ora, tra le 16.30 e le 17.30. Al rientro hanno trovato la porta forzata e tutte le stanze a soqquadro. Una ricerca che ha portato i malviventi a trovare la cassaforte che sono anche riusciti ad aprire, tagliandola con un, per poi impossessarsi di tutti i gioielli all’interno. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, ma i responsabili erano nel frattempo spariti. A Vigevano, nella notte tra sabato e domenica, furto al bar Milk&Coffee di corso Novara.