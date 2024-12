Anteprima24.it - Firmato il futuro per l’ex Caserma Pepicelli e l’ex Manifattura Tabacchi

Tempo di lettura: 3 minutiSostenibilità, innovazione e attrazione: ecco il contenuto del Piano città che prevede interventi di riutilizzo degli immobili pubblici. Il Direttore generale dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme e il Sindaco di Benevento Clemente Mastella hanno formalizzato il tutto con un protocollo d’intesaa Palazzo Paolo V alla presenza del Vice Prefetto Maria De Feo, del Presidente del Tribunale di Benevento Ennio Ricci e degli assessori Francesco De Pierro, Mario Pasquariello, Attilio Cappa e Molly Chiusolo.In concreto, il documento siglato quest’oggi riguarderà ilutilizzo delpolo manifatturiero deitra Viale Principe di Napoli e Via XXV luglio eal Viale Atlantici e Via Meomartini. Ovviamente il piano degli immobili riguarda anche un piano più grande che riguarda anche l’Università con il PalaUnisannio e il Convitto GiannonePer quanto riguarda il polo manifatturiero il sindaco ha lanciato l’idea per una riconversione della struttura in Auditorium di 1000 posti, mentre la dirigente ha sottolineato come sarà un Masterplan unitario e una concertazione con il Comune di Benevento a delineare la destinazioneDal Verme ha delineato con queste parole il contenuto del documento: “E’ la nostra strategia, una nuova visione per l’agenzia del demanio.