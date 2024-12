Movieplayer.it - Ewan McGregor torna in scena a Londra dopo 17 anni

La star di Obi-Wan Kenobi reciterà nuovamente nel circuito teatrale londinesepiù di un decennio.tornerà presto nel West End londinese per il suo primo spettacolo sul palcoscenico britco a distanza di diciassettedall'ultima volta. La star di Trainspotting sarà protagonista della pièce My Master Builder, un nuovo spettacolo ispirato all'opera del 1892 di Ibsen, Il costruttore Solness. La produzione sarà anche l'occasione per una reunion trae il regista Michael Grandage, con il quale aveva lavorato a Bulli e pupe nel 2005 e Otello nel 2007. In un'intervista a BBC News,ha raccontato una particolare coincidenza. Torno in"La cosa divertente è che avevo appena finito di leggere .