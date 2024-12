Quotidiano.net - Dopo la nomina di Fitto. Meloni chiude subito la pratica. Promozione lampo: Foti ministro

Leggi su Quotidiano.net

È finita così, in gran fretta, con la foto di rito al Quirinale mentre il Capo dello Stato, stringendo la mano al neoTommasoil giuramento, esclamava: "Ha un bel compito!"; e la presidente del Consiglio, Giorgia, sorridente, che faceva segno di sì con il capo condividendo l’impegno delicato che attende l’ex capogruppo di FdI alla Camera: "Eh, lo sa, lo sa.". Il successore di Raffaele– volato a Bruxelles – e che da oggi avrà in mano tutte le deleghe che furono del medesimo (Affari europei, Pnrr, Coesione, Sud) è il “leone“ di Fratelli d’Italia, Tommaso, un fedelissimo della premier che aggiunge un altro nome di sua stretta osservanza a quelli dei ministri del suo partito già presenti nel governo.ha dunque lasciato il ruolo di capogruppo alla Camera a Galeazzo Bignami (l’altro nome che circolava, per entrambi gli incarichi, era quello di Alessio Butti, ma i bene informati giurano che non è mai stato davvero della partita) che a sua volta ha dovuto lasciare il ruolo di vicedei Trasporti accanto a Matteo Salvini.