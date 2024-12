DoDo, cioccolata calda fumante e sorprese di Natale in & out nella boutique di Chiaia

Leggi su Ildenaro.it

Ilè arrivato adiffondendo luci, colori e atmosfera di festa ovunque con tanti profumi. Il più dolce di tutti e capace di creare una scia irresistibile era quello proveniente da via Santa Caterina a Chiaja proprio davanti alladove un food truck ha accolto i visitatorifredda giornata di sabato 30 novembre donando loro unacoccola al gusto di. Gli ospiti del TheGift Lab si sono lasciati conquistare dall’atmosfera di festa e sweet moments serviti in cups dida personalizzare con grae altre decorazioni golose. È stata una felice occasione per ammirare da vicino le nuove collezioniche quest’anno celebra ilcon una nuova creazione: la Stella Cometa. Si tratta di un gioiello che racchiude in sé l’energia delle festività, invitandoci ad esprimere i nostri desideri più profondi e a lasciarci ispirare dalla sua forza.