Coppa Italia il Bologna travolge il Monza e va ai quarti

, 3 dicembre 2024 – Ordinaria amministrazione e belin, che scavalca senza problemi l’ostacolo, regalando un’altra serata di gol al pubblico del Dall’Ara (dopo il 3-0 di sabato al Venezia). Obbiettivodi finale raggiunto, dove i rossoblù sfideranno una tra Atalanta e Cesena, impegnate a Bergamo l’una contro l’altra il prossimo 18 dicembre. Tegola nel pre-gara: Dallinga out per una contusione al polpaccio, al suo posto Castro, con Iling, Ferguson e Orsolini in supporto.col piglio giusto fin da subito e al 4’ ci sarebbe già l’opportunità di stappare la partita. Castro, sulla tre, aggira Izzo, punta la porta e calcia, scaldando i guantoni di Pizzignacco, ben posizionato. Ancor più ghiotta l’occasione che Iling si trova sui piedi una manciata di minuti più tardi: l’inglese salta in velocità due uomini e si dirige a tu per tu con Pizzignacco, ma invece di servire uno tra Orsolini e Ferguson, già appostati in area per calciare a botta sicura, spara il pallone in orbita col sinistro.