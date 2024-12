Zonawrestling.net - WWE: Il motivo dietro il trionfo di Shinsuke Nakamura a Survivor Series

La vittoria disu LA Knight anon è stato solo un momento di spicco per la WWE, ma faceva parte di un piano più ampio legato al suo prossimo incontro in Pro Wrestling NOAH. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel suo Wrestling Observer Daily Update, la vittoria del titolo degli Stati Uniti da parte diha avuto implicazioni internazionali:“La vittoria diper il Titolo degli Stati Uniti è stata promossa in grande stile in NOAH, perchéaffronterà Ulka Sasaki nello show di NOAH del 1° gennaio al Budokan Hall” ha dichiarato Meltzer. L’incontro sarà uno degli eventi principali del New Year’s Event di NOAH, il cui main event vedrà Kaito Kiyomiya difendere il titolo GHC contro Ozawa.trionfa e prepara lo show al BudokanLa decisione di detronizzare LA Knight da, dopo 119 giorni come campione degli Stati Uniti, è stata collegata alla necessità di valorizzare lo status diin vista del suo importante match in NOAH.