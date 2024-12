Ilfattoquotidiano.it - “Una fan si chiuse in valigia per viaggiare con me. Le dissi che era pazza e lei rispose che per me avrebbe fatto anche le pulizie”: Laura Pausini a Verissimo

è stata l’ospite speciale dell’ultima puntata di “”. L’artista, durante l’intervista con Silvia Toffanin, ha parlato della sua famiglia, dell’amore per sua figlia, della violenza sulle donne, ma harivelato un curioso aneddoto legato a una fan particolarmente sfegatata. “Eravamo in tour in Brasile, – ha detto la– dove c’era una persona incaricata dell’imbarco delle valigie più grandi. Tra queste, ne hanno visto una che si muoveva: dentro c’era una ragazza che voleva venire a casa mia. Mi hanno chiamato per dirmi questa cosa e ho, quindi, raggiunto prima l’aeroporto. Le ho detto che era completamentee lei mi ha risposto che per medi tutto,lea casa. Era piccolina di statura, ci stava dentro”.L’artista hapresentato “30 World Tour” un docu-concerto che è già disponibile, in anteprima mondiale, su Mediaset Infinity.