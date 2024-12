Iltempo.it - Stellantis, per Tavares "buonuscita" da 100 milioni: la voce esplosiva

Una cifra che, se confermata, è destinata a infiammare il dibattito intorno a. Potrebbe ammontare a circa 100di euro ladi Carlosche ieri si è dimesso dalla sua carica di amministratore delegato del gruppo automobilistico che ingloba i marchi Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep a altri. La cifra non è confermata dall'azienda, ed emerge da una serie di rumors. Si tratta infatti di un calcolo approssimativo in quanto dovrebbe tener conto non soltanto di una serie di parametri di valutazione per definire l'importo dell'indennità, ma anche del fatto che il contratto del manager portoghese scadeva in realtà nel 2026. Quindi si è dimesso con un anno di anticipo. Nel 2023, l'ad aveva guadagnato 23,47di euro al lordo delle tasse.ha dichiarato che istituirà un nuovo comitato esecutivo ad interim guidato dal presidente John Elkann e cercherà un nuovo amministratore delegato nella prima metà del 2025.