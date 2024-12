Lanazione.it - Si chiude il Campionato Provinciale AC Pistoia

È andata in archivio anche la quarta stagione del“Memorial Roberto Misseri”, promosso da ACe dedicato ai propri soci sportivi. L’ultimo dei tre appuntamenti, il Rally Città di, ha chiuso di recente l’annata con grande soddisfazione, dopo le dispute dei rallies Valdinievole e Abeti. Ora, dunque, è tempo di bilanci, con la mente però già rivolta all’edizione del prossimo anno, in un crescendo di emozioni e adrenalina che solo lo spettacolo di questoè in grado di offrire. Commentando l’edizione appena conclusasi e su un piano squisitamente tecnico e agonistico, c’è da dire che le diverse dinamiche delle classifiche previste, durante la stagione, hanno avuto sussulti, situazioni incandescenti e tanto spettacolo, confermando l’iniziativa dell’ACIcome una delle migliori realtà a livello nazionale atte a favorire l’attività sportiva dei propri soci.