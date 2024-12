Roma, dal 7 dicembre in vigore il piano mobilità per le feste

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22024 – Da sabato 7sarà inildellaper le festività natalizie, che ha l’obiettivo di agevolare l’uso del trasporto pubblico durante il periodo dell’anno in cui è maggiore la richiesta di spostamenti.“Così come avvenuto negli ultimi anni – ha commentato l’Assessore alladiCapitale, Eugenio Patanè – anche in occasione delle prossime festività avremo un livello di potenziamento e incentivazione al trasporto pubblico molto importante, reso possibile grazie al grande lavoro che abbiamo portato avanti insieme a Dipartimento,e Atac. A partire dal 72024 e fino al 6 gennaio 2025 sono previsti importanti interventi finalizzati a soddisfare la crescente richiesta di spostamenti. Si punta anche a migliorare i collegamenti tra le zone più esterne della città verso il centro storico e con i grandi attrattori commerciali, turistici, culturali e spirituali del territorio”.