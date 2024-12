Lanazione.it - Regione, comincia l’era-Proietti. Si insedia la nuova presidente

Il cambio della guardia è fissato per stamattina, intorno alle 11 a Palazzo Donini: in quel momento Donatella Tesei lascerà l’incarico ricoperto per cinque anni e Stefania, candidata del centrosinistra che ha trionfato nelle ultime elezioni, diventerà ufficialmentedellaUmbria. Un passaggio di consegne scontato dopo il risultato delle urne e la convalida degli eletti, ma che rappresenta un momento focale per la storia recente dell’Umbria. Dopo cinque anni di governo del centrodestra, lacambia di nuovo colore e torna allo schieramento opposto, che l’aveva governata sin dalla sua nascita negli anni ’70. Ora per Stefania, per otto anni sindaca di Assisi e giàdella Provincia di Perugia,l’opera di costruzione dellaUmbria che ha in mente.