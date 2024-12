Anteprima24.it - Prima festa del cardone beneventano: il programma del week-end

Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà durante il prossimo-end ladel. Di seguito il6 DICEMBREORE 17.00 AUDITORIUM SPINA VERDE “A. TANGA”Convegno: “ieri, oggi.domani”ORE 19.30 PIAZZA SAN MODESTODegustazione delin piazza, curata dall’Istituto I.P.S.A.R. Le Streghe di Benevento7 DICEMBREORE 19.30 PIAZZA SAN MODESTOI°delcon degustazione menù tradizionale (e Padellaccia) curata da Agriturismo Collina di Roseto. Gli zampognari allieteranno la serata in piazza con i suoni della tradizione.8 DICEMBREORE 9.30 PIAZZA SAN MODESTOMostra auto d’Epoca in collaborazione con Car Classic Club BeneventoORE 18.30 PIAZZA SAN MODESTOMessa solenne a seguire:“Voci e Luci” Canti di Natale sotto l’Albero a cura del Coro Parrocchiale San ModestoDegustazione della Tagliata di manzo con contorni in piazza a cura della macelleria “IlMacellaio”Ogni sera sarà allietata dalla possibilità di degustare: Castagne, Noccioline, Torrone, Caramelle e tanto altro presso gli espositori commerciali presenti in piazza.