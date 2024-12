Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 2 dicembre: giornata di diplomazia per l’Ariete, maggiore flessibilità per l’Acquario

Ecco l’diFox per2024. Le stelle segnano un nuovo inizio della settimana, ricco di energia e occasioni da cogliere. Ogni segno avrà l’opportunità di riflettere e agire in ambiti fondamentali come amore, lavoro e benessere. Il segno più fortunato del giorno? Gli amici dei Gemelli!diFox, per2024, segno per segnoArieteCari Ariete,è unache richiede pazienza e. In amore, piccoli malintesi potrebbero creare tensioni: meglio rimandare discussioni importanti. Sul lavoro, vi sentite determinati, ma fate attenzione a non scontrarvi con colleghi o superiori. La salute è in ripresa: una passeggiata all’aria aperta potrebbe rigenerarvi.ToroCari Toro, le stelle vi invitano a rallentare e a riflettere.