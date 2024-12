Gamberorosso.it - "Ogni mio maritozzo sono 5 centimetri di Roma coltivata". La rivendicazione agricola di Gabriele Bonci

Leggi su Gamberorosso.it

Nella guidae il meglio del Lazio lo abbiamo premiato, uno dei moltissimi premi che nella sua carriera ha collezionato. Il Michelangelo della pizza, fu definito a un certo punto, una quindicina di anni fa. Da allora tanta acqua è passata sotto i ponti, avventure imprenditoriali, persino una puntata del mitico Chef's Table di Netflix a lui dedicata, ma una cosa non è ma venuta meno a: l'idea che il cibo sia, prima di tutto, un prodotto agricolo. Così accoglie il riconoscimento - «una medaglia sul petto», la chiama - per il suo, raccontando il valore profondo che questo dolce ha nella sua visione del cibo. Si tratti di quello prodotto nella pizzeria – l'ormai leggendario Pizzarium – o nel forno, ospitato negli spazi che furono di un panificio storico oggi diventato un punto di riferimento per chi cerca sapori e profumi autentici.