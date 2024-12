Mistermovie.it - Mister Movie | Tom Cruise e Doug Liman pronti a spaventare con un nuovo film horror

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Le voci che circolavano da mesi trovano finalmente conferma: Tome il registastanno collaborando per realizzare un progetto cinematografico. Per entrambi si tratta di una prima volta in questo genere, rendendo l’idea ancora più intrigante.Durante una recente proiezione del documentario Gaucho Gaucho,ha condiviso qualche dettaglio, confermando che il duo sta sviluppando un“spaventoso” ma senza svelare troppo. “Non ho mai fatto un, e nemmeno Tom,” ha dichiarato.Cosa sappiamo sul progettodi Tom?Le prime indiscrezioni su questa collaborazione risalgono a inizio anno, con il nome di un possibile progetto intitolato Deeper, originariamente una sceneggiatura di Max Landis.