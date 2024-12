Ilfattoquotidiano.it - M5s, le votazioni non sono la rivoluzione del millennio se le si indice per deresponsabilizzarsi

di PaoloCitre cose che nella vita ho rinunciato a capire: i capelli viola che spesso scambio per un difetto della retina, le borracce termiche in acciaio che tengono la temperatura quanto i miei piedi, e il Movimento Cinque stelle che combatte da una vita contro tutti quelli che lo vogliono morto, e decide di infilare la testa in un cappio, sotto la ghigliottina, dentro una miniera pericolante, in un’area dove conducono test nucleari, ascoltando l’inno di Forza Italia.Ormai la situazione è incastrata neanche fosse la chiusura lampo di Ben Stiller in Tutti pazzi per Mary, e qui appuntotutti pazzi. Non vedo che ragioni e torti ovunque, ma di buon senso assai ben poco. Conte è stato un ottimo presidente del Consiglio, oltre che essere un grande mediatore in Europa, ha messo d’accordo intere nazioni, ma a quanto pare non riesce a mediare con una sola persona nel proprio paese.