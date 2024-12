Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-1, Amichevole calcio femminile in DIRETTA: momento favorevole alle tedesche, azzurre in affanno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Bonansea e Cantore le mosse di Soncin. Rilevano Bonfantini e Beccari.59? Incredibile palo interno colto da corner da Endemann! Brava l’a depurare l’area nella confusione generale grazie a Bergamaschi.56? COLOSSALE OCCASIONE PER ENDEMANN,scoperta e imbucata. Endemann sciupa solissima davanti a Giuliani.55? Nessuna irregolarità nella trattenuta di Di Gugliemo su Hoffmann in area di rigore.53? GIULIANI, altro prodigio. Parata in controtempo sul destro in diagonale di Hoffmann, è assedio!52? Buona presa di Giuliani su corner velenoso da destra. Spingono con veemenza lein.50? RAUCH di testa, pareggia la, 1-1. Colpo di testa della numero 17 lasciata sola in area su cross da destra di Endemann.49? Cross di Endemann da destra verso il secondo palo: solida di testa Bergamaschi che toglie la sfera dalla disponibilità di Buhl.