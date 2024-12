Le novità della manovra 2025 in tema di tassazione | un’analisi delle opportunità per cittadini e imprese

Leggi su Ildenaro.it

a cura diMichele Di Fiore, Presidente C.A.T. NapoliGennaro Nunziato, Segretario C.A.T. NapoliLaintroduce cambiamenti significativi nel sisfiscale italiano, concentrandosi sulla semplificazionealiquote IRPEF, sul sostegno al reddito e su nuovi incentivi per le. Queste misure mirano a rendere più efficiente il sise a sostenere la ripresa economica, ma richiedono un’attenta implementazione per garantire risultati concreti. In questo contributo, analizzeremo le principali.Aliquote IRPEF semplificate: verso un sispiù leggibileLaconferma l’imposizione fiscale sulle persone fisiche, introdotta in un primo momento soltanto per il 2024 – riducendo a tre gli scaglioni IRPEF: 23% per redditi fino a 28.000 euro, 35% per quelli tra 28.