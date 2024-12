Ilfattoquotidiano.it - Il Maestro Riccardo Muti bacchetta Andrea Bocelli: “Con te partirò ha imperversato per un’estate sulla riviera romagnola. Come tenore non lo conosco”

? Con tehapernon lo”. Di certo non si può dire che ilpecchi di sincerità e ironia. In una lunga intervista a Il Corriere della Sera ha detto la sua sul mondo della musica e della lirica, senza pelilingua,è solito fare. La premessa è doverosa: “L’intenditore non esiste. Consiglio a tutti di porsi in maniera virginale di fronte alla musica, e stare lontani dal competente. Chi non sa può ricevere sensazioni molto più vere e commoventi di chi crede di sapere tutto”.Chi è il più grande tra i tre tenori? “Il più musicista è Domingo. Ma la voce più bella è quella di Pavarotti: una delle voci più straordinarie create dal Padreterno“. Poi ile Pavarotti due ebbero un litigio, poi risolto.