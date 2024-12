Lanazione.it - Il gran finale della mostra mercato. La cerimonia delle premiazioni. Due sorelle regine del tartufo 2024

Leggi su Lanazione.it

Con l’ultimo pienone e con lasi è chiusa ladelbianco, la principale kermesse cittadina organizzata da Fondazione San Miniato Promozione. Alla presenza del governatore Eugenio Giani il premio "Arturo Gallerini" per ilpiùde trovato in questa stagione nella colline sanminiatesi è andato ad Angelica Nardi, tartufaia e allevatrice di lagotti, non nuova a questi exploit. Nardi si è imposta con unda 398 grammi; seconda classificata la sorella Lucia Nardi con unda 222 grammi, un caso di “monopolio familiare” più unico che raro. Alla premiazione ha preso parte anche Francesca Gallerini, la figlia di Arturo Gallerini che trovò il tratufo da record nel 1954. A Casacon la regia del professor Francesco Dini si è discussovicenda delpiùde del mondo, ritrovato 70 anni fa.