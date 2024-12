Ilrestodelcarlino.it - Fermana rimontata, colpo del Castelfidardo

ROMA CITY 01 ROMA CITY: Salvati 6, Neri 5,5 (43’st Di Fabio SV), Calisto 6, Marchi 5,5 (20’st Bamba 6), Alari 6, Trasciani 5,5, Pellegrini 5,5 (20’st Bonello 5,5), Gelonese 6, Camilli 5,5, Hernandez 5,5, Costa 6. A disp.: Pappalardo, Fradella, Baldi, Battistoni, Delmastro, Omohonria. All.: Boccolini 5,5: Osama 6,5, Morganti 6 (38’st Guella SV), Fabbri 6,5, Gambini 6,5, Imbriola 6,5, Boccaccini 6, Costanzi 6 (33’st Pierantozzi SV), Baldini 6,5, Braconi 7 (12’st Miotto 6), Cotugno 6 (12’st Ausili 6), Nanapere 7 (33’st Caprari 6). A disp.: Elezaj, Castorina, Fossi, Carano. All.: Giuliodori 7 Arbitro: D’Andria di Nocera Inferiore Rete: 8’pt Braconi Note: Ammoniti: Costa (R), Boccaccini (C). Recupero: 3’ pt; 4’ st. Angoli: 2-1 ROMA Secondo successo di fila per ilche espugna per 1-0 il campo del Roma City.