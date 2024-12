Terzotemponapoli.com - Di Chiara: “Il Napoli fa paura, se la giocherà fino alla fine perché ha meno stress dovuto alle Coppe”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Alberto di, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare di vari argomenti. Queste le sue parole:Alberto di: quantaper Edoardo Bove:“E’ stato un momento drammatico, se ne sono subito accorti tutti di quanto stava accadendo. La cosa che ho notato è che si muoveva, quindi lasciava trapelare qualche speranza. Ho sentito emozionato il dirigente Ferrari, ma è normale. Il gruppo ha confermato che si è ulteriormente unito dopo questo fatto. Ora speriamo che non ci siano conseguenze per il calciatore, l’importante è che si riprenda fisicamente. Lo? C’è sempre stato, non è questione di giocare di più. Anzi, una volta si giocava in situazioni ambientali più difficili, con palloni più pesanti e campi diversi. Astori ad esempio è morto in una camera d’albergo, quindi non vuol dire nulla”.