Liberoquotidiano.it - "Ci hai messo tre quarti d'ora e non c'era un caz***o". Mariangela massacrata a puntata finita, gelo ad Affari tuoi

"L'altro giorno era new entry, adesso è new esci. E' stata qua due giorni,!". Stefano De Martino introduce così, con una battuta, la concorrente delladi domenica sera di, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. La bella e simpatica ex pacchista della Basilicata, farmacista, nutrizionista, professoressa di biologia e insegnante di pilates di stanza a Milano, è accompagnata in studio dal fidanzato Francesco. Partita difficile per la coppietta, che arriva a due pacchi dalla fine con un magro bottino: dall'altro un blu, con 75 euro, dall'altro un rosso piuttosto "leggero", da soli 15mila euro.e Francesco non vanno alla Regione Fortunata, il Dottore propone il cambio pacco e si apre una diatriba tra i due opinionisti seduti in platea, Lupo e Thanat.