Thesocialpost.it - Bologna, 77enne perde il controllo dell’auto si schianta e muore

Leggi su Thesocialpost.it

ScreenshotNuovo incidente mortale sulle strade della provincia di. Questa volta la tragedia si è consumata a Castel d’Aiano, dove un uomo di 77 anni, residente a Marzabotto, ha perso la vita mentre viaggiava in auto con la moglie. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, sulla strada che conduce alla frazione di Villa. Le cause non sono ancora del tutto chiare, ma i carabinieri della compagnia di Vergato stanno indagando sulla dinamica. Tra le ipotesi c’è quella di un malore improvviso che potrebbe aver colpito il conducente.Erano circa le 13.15 quando l’uomo ha perso ildel veicolo, che si è ribaltato dopo una serie di carambole. Alcuni automobilisti presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.