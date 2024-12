Bergamonews.it - Biblioteca Tiraboschi, prosegue il progetto di sistemazione delle facciate

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Il Comune di Bergamo ha approvato ilesecutivo per i lavori di ripristino e messa in sicurezzasud e nord eparti laterali del prospetto est della.L’intervento, che comporta un investimento complessivo di 450mila euro, è il secondo lotto di lavori deldidellache tra il 2022 e il 2023 avevano interessato già le pareti ovest ed est dell’edificio.I lavori avranno una durata complessiva di 7 mesi dopo l’affidamento dell’appalto e la stipula del contratto (2/3 mesi circa). L’edificio, realizzato agli inizi degli anni 2000 sudell’architetto Mario Botta, venne ultimato nel 2002.Nell’ottobre 2020 venne eseguita una diagnosi approfondita sul rivestimento dell’edificio per valutare lo stato di conservazione.