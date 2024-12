Ilfattoquotidiano.it - Trump nominerà direttore dell’ Fbi il principale critico dell’ Fbi. La carica assegnata a Kash Patel

Donaldha annunciato cheFbi, 44 anni. Prenderà il posto di Christopher A. Wray, che lo stessoaveva nominato nel 2017 dopo aver silurato il suo predecessore James Comey. Durante la prima amministrazioneha ricoperto una serie di incarichi temporanei in materia di sicurezza nazionale, tra cui quello di capo dello staff del Segretario alla Difesa ad interim Christopher Miller. È stato inoltreper l’antiterrorismo presso il Consiglio per la sicurezza nazionale.Tuttaviasi è distinto soprattutto per la foga con cui si è scagliato contro le indaginiFbi tese a stabilire se ci fosse stato un supporto russo alla campagna elettorale didel 2016 per favorirne l’elezione. Il prossimoè insomma un durodella struttura che dovrà ora guidare.