Sorrento parla la mamma del ragazzo massacrato dal branco | Ho speranza che gli aggressori di mio figlio siano recuperabili

“Mioè un generoso, un altruista. Era intervenuto per difendere un amico, sono certa che lo rifarebbe”. La signora Alessandra è ladi C. G., il 18 enne pestato a sangue la sera del 16 ottobre ada sei ragazzi come lui, tra i 18 e i 20 anni, che lo hanno aggredito alle spalle, e hanno infierito con pugni e calci anche quando era a terra inerme. Per ricostruirne il visoc’è voluto un lungo e delicato intervento chirurgico, e la prognosi non è breve. “Ha rischiato la vita, è tornato di notte a casa senza dirci nulla, ha dormito con la mandibola fratturata, poteva morire nel sonno. Solo la mattina dopo ci siamo accorti di quel che era successo”.Da poche ore ilè agli arresti domiciliari grazie a una indagine sprint della Procura di Torre Annunziata e dei carabinieri di, “ringraziamo di cuore i magistrati e l’Arma perché ci sono stati vicini come dei familiari”.